【券商點睇】新能源車滲透率提升 吉利渠道改革成亮點

據招商證券報告指出，吉利汽車（00175）在出席招商資本市場年會時，公布了近期的業務數據，包括目前公司庫存為1.5個月，反映疫情影響，而10月尾上市的博越L累計訂單3至4萬輛；極氪009訂單強於預期。今年新能源車型訂單旺盛，燃油車需求年初開始下滑，主要受經濟下行及油價上漲影響。

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報告特別提及，吉利的渠道改革助混動突破，公司計劃精選吉利已有的優質經銷商搭建插混網絡，通過店內劃分插混展區、搭建新店、改造舊店等方式進行。同時提升服務，明確經銷商硬件要求，例如避免試駕車因長期虧電而影響駕乘體驗；培養專門人員銷售插混車型。

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另一方面，公司的新車型全面轉向新能源，推動滲透率提升。2023年全新車型均系插混，其中吉利推出一款轎車及兩款SUV，領克推出一款SUV；僅推插混版本可避免與燃油版比價。新能源滲透率方面，2022年滲透率20%至30%，而8、9月突破30%，10月下跌是燃油車銷量基數上升所致，幾何與極氪等需求強勁。明年滲透率目標30%至40%，部分月份達50%。

基於吉利下半年受行業需求弱影響大，但經營機制靈活，建議重點關注公司渠道改革及混動戰略推進，維持「增持」評級及目標價19元。

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撰文：林衛