【券商點睇】疫情加劇下業績基本符預期 同程旅行增量空間大

根據天風證券報告，同程旅行（00780）業績基本符合預期，第三季經調整淨利2.52億元（人民幣，下同），按年下降26.6%，較2019年第三季恢復度為60.1%；經調整淨利率為12.3%，按年下降5.8個百分點，主要因經調整服務開發費、銷售營銷費、行政管理費用率分別較上年同期上升0.9、4.9及0.6個百分點。

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期內，月活躍用戶數（MAU）按年增加1.7%至2.82億人的歷史高位，較2019年增長20%，其中80%的MAU來自微信小程序；月付費用戶數（MPU）按年增加9.5%至3,680萬人，付費率提升0.9個百分點至13.1%，12個月年付費用戶數（APU）達2.01億人，按年增長2.2%。該行指出，公司去年第三季平均MAU達到2.77億人，長期MAU可觸達的上限被打開，加上付費率的提升、未來加速下沉加速變現值得期待。

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截至9月30日，公司非一綫城市註冊用戶佔比達86.7%，微信平台上的新增付費用戶約60%來自三綫及以下城市。天風證券相信，優化20條等政策利好在未來會顯現效果，由於預訂窗口比較短，難以充分預計接下來的需求表現，但公司維持相對擴張的營銷策略，以及短期保持40%以上的銷售費用率，這樣可抓住疫期在綫旅遊滲透率提升及下沉市場更大的增量空間。

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撰文：林衛