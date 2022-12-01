【滙豐控股5】滙豐傳明年關閉逾百間英國分行 另研售新西蘭業務

外電報道，剛落實出售加拿大業務的滙豐 (00005) 再有動作。該行計劃明年關閉在英國114間分行，由於在疫情下分行人流大減，更多人轉用網上銀行服務，為削減成本，將關閉在英國的114間分行，但會嘗試重新調配受影響員工，預計約100名員工會失業，並計劃投資數千萬英鎊「更新和改進」其剩餘的327間英國分行。至3時滙豐報47.3元上升0.1%。

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另外有消息指，滙豐1正展開策略性評估，以確定新西蘭零售業務的前景，研究出售新西蘭業務。報道引述發言人指，與許多機構一樣，滙豐定期審查業務，以改善集團長遠的營運網絡，而該行在新西蘭的批發和其他業務不會受到影響。

滙豐日前落實，以101億美元出售加拿大業務予加拿大皇家銀行。該行指出，檢討考慮到加拿大滙豐的市場份額相對較低、對擴展該行業務的投資能力，以及於其他市場的發展機會而出售。

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