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【職場熱話】世界盃催生賭波熱 老闆竟迫員工夾錢估冠軍 網民：支持報警處理

理財智慧 11:32 2022/12/01

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4年一度的世界盃正舉行得如火如荼，不少人更愛邊睇波邊賭波，增加刺激感，但想不到職場上會強迫員工賭波的老闆，更可能幹犯上非法賭波之嫌惑。

有打工仔在Facebook專頁「奴工處」發帖，指公司Admin話老闆要求每人俾500元，估世界盃哪一個國家會奪得冠軍，更表示

唔俾就要自入去同闆講

發帖者認為「咁即係被迫賭錢」，而且500元對老闆來講是閒錢，但對他來足夠用一星期，對此相當不滿因而發帖。

對於事主老闆的行為，惹起網民熱烈回應，不少認為老闆的行為如同經營外圍賭波，叫事主要報警求助。

延伸閱讀：【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG  網民咁樣教你 !【見下頁

    點擊圖片放大
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網民回應：

唔駛講咁多，報警喇，非法收外圍賭博

課左會變參與咗非法賭博，唔課又即係話比老細聽自己就係鬼…

吓？你老細係病態賭徒？唔只自己賭仲要迫人賭，真有病

錄低當證據，未來有啲咩事就靠佢喇

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

根據《賭博條例》 (香港法例第148章) 訂明，除了獲政府授權開辦受規管的賽馬、足球博彩及六合彩的馬會、獲民政及青年事務局發牌批准的營運者如麻將館，以及受法例豁免的社交性質賭博活動之外，其他賭博活動均屬非法。

根據現行法例，非法收受賭注，最高可被判處罰款港幣500萬港元及監禁7年；參與非法賭博最高可被罰款3萬港元及監禁9個月。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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責任編輯：李兆明

 

 

 

 

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