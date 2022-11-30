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【港股反彈】廣州放寬放疫　資金急謀入市炒股　港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘

股市 19:23 2022/11/30

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香港股滙急彈，廣州多區解除疫情防控，廣州市人民政府新聞辦公室11月30日下午召開廣州市疫情防控新聞發布會表示，各區正在進一步優化防控措施，包括高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大，符合解封條件的要及時解封，封控管理要快封快解，應解盡解，一般不按行政區域開展全員核酸檢測等。

消息刺激港滙持續上升，以及港元拆息大升，港滙由7.8129連升兩關至高見7.7982高位，港元隔夜拆息罕有急增至4.3518厘，遠高於美元隔夜拆息3.8164厘，挺起港元滙價，港美息差倒掛有望進一步推升港元，以及導至套息交易拆倉，港滙升至7.75港元強方兌換保證，則倒轉頭反映資金流入。

港元拆息及港滙大升，反映市場對資金需求已激活，雖然大市成交高達2221億元，當中有恒指季檢生效元素，但仍掩蓋不了大戶資金入市補搶的情況，恒指全日升392點，再撲19000點水平。

港股反彈，往往與內地放寬疫情防控有關。

【港股反彈】習近平主持會議　研優化防控工作20條措施

【港股反彈】傳聞落空券商料股市周一回吐　高盛看好明年開放

【港股反彈】消息落空繼續憧憬　四大板塊獲看好

【港股反彈】內地今午3時開防疫記者會　路透：中國可能將縮短入境隔離至7或8日

【港股反彈】內地再傳動態清零很快發生很大、實質變化　刺激港股曾狂彈千點

【港股反彈】內地再傳放寬防疫　港股再急升372點

【港股反彈】「復工委員會」微博及微信被禁搜尋　中港股市造好因內地傳設「復工委員會」

記者：譚志偉

港股 美元 外滙 拆息 疫情 成交 港元 港滙

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