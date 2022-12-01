外國媽媽堅持著公主裙入迪士尼 網民列3大原因阻止

一名外國媽媽在社交平台TikTok上發影片求助，詢問網民有何方法可讓她穿著拖地公主裙進入迪士尼樂園。不過網民紛紛留言阻止，更列舉3個迪士尼禁止著公主裙入園的原因。

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外國媽媽Ashley Aiello在TikTok發影片，表示有意穿著綠色拖地公主裙配米妮老鼠頭箍，帶同女兒入園為其網店拍攝產品宣傳相，詢問有哪些方法可讓她成功入園。

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Ashley堅稱她穿著的只是一件舞會禮服，當時她看到很多KOL都會著禮服裙入迪士尼樂園打卡影相。她每年都會到迪士尼樂園一至三次，不明白究竟這樣做有甚麼問題。

網民隨即列出三大原因勸告她不要穿公主裙入園。第一，Ashley這條裙與迪士尼公主裙十分相似，但園方一向禁止成人穿著與迪士尼人物造型相近的服飾，以免其它賓客誤會其為迪士尼員工造成混亂。

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第二，網民指Ashley這條裙的下擺過長，園方同樣禁止賓客穿著過長並會拖行地面的服飾。

第三，網民也提到Ashley這條裙屬於蓬蓬裙，很可能會卡住欄杆引起安全問題。

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責任編輯：鄭錦玲