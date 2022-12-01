  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 09:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外國媽媽堅持著公主裙入迪士尼 網民列3大原因阻止

環球社會熱點 08:35 2022/12/01

分享：

分享：

一名外國媽媽在社交平台TikTok上發影片求助，詢問網民有何方法可讓她穿著拖地公主裙進入迪士尼樂園。不過網民紛紛留言阻止，更列舉3個迪士尼禁止著公主裙入園的原因。

【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗 【下一頁】

外國媽媽Ashley Aiello在TikTok發影片，表示有意穿著綠色拖地公主裙配米妮老鼠頭箍，帶同女兒入園為其網店拍攝產品宣傳相，詢問有哪些方法可讓她成功入園。

    點擊圖片放大
    +2

Ashley堅稱她穿著的只是一件舞會禮服，當時她看到很多KOL都會著禮服裙入迪士尼樂園打卡影相。她每年都會到迪士尼樂園一至三次，不明白究竟這樣做有甚麼問題。

網民隨即列出三大原因勸告她不要穿公主裙入園。第一，Ashley這條裙與迪士尼公主裙十分相似，但園方一向禁止成人穿著與迪士尼人物造型相近的服飾，以免其它賓客誤會其為迪士尼員工造成混亂。

【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國 【下一頁】

第二，網民指Ashley這條裙的下擺過長，園方同樣禁止賓客穿著過長並會拖行地面的服飾。

第三，網民也提到Ashley這條裙屬於蓬蓬裙，很可能會卡住欄杆引起安全問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
今日
C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星
今日
英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星
馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司
2022/11/30
馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司
【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗
2022/11/30
【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗
加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡
2022/11/30
加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡

你可能感興趣

C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
今日 09:05
C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星
今日 08:05
英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星
馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司
18:00 2022/11/30
馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司
網絡熱話 社交平台 KOL 美國 迪士尼樂園 Disney

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間09:00）

下一篇文章

英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡
加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡
英國11月食品通脹率12.4%創新高 新鮮食物帶動升幅
英國11月食品通脹率12.4%創新高 新鮮食物帶動升幅
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間09:00）
英國最偉大作家排行榜 大文豪莎士比亞僅排第三位
英國最偉大作家排行榜 大文豪莎士比亞僅排第三位
【烏克蘭戰爭】北約指烏終有一日加入 美指俄試圖判烏防空力量（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】北約指烏終有一日加入 美指俄試圖判烏防空力量（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款