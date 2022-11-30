日出康城再錄專才入市個案　外籍英語導師1040萬買領都四房自用

新一份《施政報告》提出，只要指定海外專才居港7年成為香港永久居民後，便可獲退回在港置業的印花稅，雖然市場預計反應一般，但近日二手市場錄得零星成交。美聯物業梁傑說，日出康城領都11座高層B室，實用面積1,005平方呎，四房間隔，日前獲三組客爭購，終獲外籍專才買家以1,040萬元購入，實用呎價約10,348元。

他續說，上述專才買家為外籍英語導師，居港3年多，與從事餐飲生意的丈夫及子女於日出康城租住單位，因打算於香港紮根，有見區內生活配套齊全，加上將軍澳跨灣大橋快將啟用，駕車外出更加方便，決定加快入市步伐，而是次入市涉及印花稅達312萬元，待居住滿7年後，料可退回273萬元稅項。

他補充，日出康城於11月初亦錄得1宗專才入市個案，當時買家同樣購入領都4房單位，涉資980萬元。資料顯示，原業主於2011年10月以816.1萬元購入上述單位，持貨超過11年，現帳面獲利約223.9萬元，單位期內升值約27%。

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