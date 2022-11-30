愉景新城三房838萬售　對比同類單位今年高位低18%

中原地產余仲平表示，樓價大幅回落，吸引買家回流市場執平貨，帶動二手成交陸續回升。荃灣愉景新城6座高層A室，實用面積647平方呎，三房套房間隔，向南，享開揚內園景致。今年5月放盤價為1020萬元，連月減價後，累減182萬元新近以838萬元沽出，實用呎價12952元。同類單位今年造價曾見1018萬元，現時造價低180萬元或18%。買家為同區換樓客，見樓價今年大幅回落，預計離底不遠，所以趁平加快入市，上址屬向南優質單位，睇樓後立即洽購，而業主亦爽快答應減價，買家即日極速入市。

原業主則於 2014年 2月以643萬元買入單位，持貨8年轉售，帳面獲利195萬元，單位期內升值30%。 荃灣區本月錄得約92宗二手買賣成交，比上月82宗增逾1成。

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