【新股IPO】陽光保險集團6963招股 入場費約3258元

內地民營保險服務集團陽光保險集團（新上市編號:06963 ）由今日（）起至下周一（）招股，擬全球發行逾11.5億股，其中90%為國際配售、10%於香港公開發行；招股價介乎5.83元至6.45元，以每手500股計，一手入場費3,257.5元；12月9日掛牌，中金、華泰國際、瑞銀集團以及建銀國際均為聯席保薦人、聯席全球協調人。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

陽光保險集團主要作人身保險及財險業務，上半年收入分別為420.58億元及208.78億元；截至期末，集團總投資資產規模為4162.67億元人民幣共有2,855家分支機構，營銷人力共6.2萬人，3150萬個人客戶及80萬團體客戶。是次集資所得，在扣除發行費用後，全部用於補充資本金，以支持業務發展。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正