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【新股IPO】陽光保險集團6963招股 入場費約3258元

股樓投資 19:18 2022/11/30

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內地民營保險服務集團陽光保險集團（新上市編號:06963 ）由今日（）起至下周一（）招股，擬全球發行逾11.5億股，其中90%為國際配售、10%於香港公開發行；招股價介乎5.83元至6.45元，以每手500股計，一手入場費3,257.5元；12月9日掛牌，中金、華泰國際、瑞銀集團以及建銀國際均為聯席保薦人、聯席全球協調人。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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陽光保險集團主要作人身保險及財險業務，上半年收入分別為420.58億元及208.78億元；截至期末，集團總投資資產規模為4162.67億元人民幣共有2,855家分支機構，營銷人力共6.2萬人，3150萬個人客戶及80萬團體客戶。是次集資所得，在扣除發行費用後，全部用於補充資本金，以支持業務發展。

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記者：張以正

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陽光保險（06963） IPO 港股

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