【中小企營商】9成中小企稱電商平台幫助最大　近一半指物流成本影響最大

▲ （右起）eBay香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩、賣家「好友相機」銷售總監何健銓均預料，疫後的電商風潮不會減退。（李智美攝）

疫情改變了全球的消費面貌，卻為中小企進行跨境業務帶來了新機遇。有調查發現，近9成受訪的香港中小企認為，電商平台最有效助業務增長。

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全球電子商貿平台eBay最新發佈《2022年香港中小企跨境業務概況》，有4成商戶為了吸引更多海外消費者，直接增加了新的銷售渠道。超過一半（53%）的受訪者表示疫下增加銷售渠道後，仍能保持業務發展穩定。

開拓銀髮族市場

eBay香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩更預料，即使疫情結束，電子商貿的熱潮亦不會減退，皆因部分產品的價格始終比實體店低；加上顧客已習慣網上購物，並已建立忠誠度，尤其是香港本地，可看到疫下有更多人上網購物，甚至開拓了銀髮一族的市場。

攝影發燒友難到歐洲等地 改為網上購物

調查又顯示，疫情期間，更多賣家因應消費者需求的變化，開始擴展產品類別，包括運動用品、嬰兒用品，以及收藏品或古董，均分別錄得約8%增長。

早於08年進駐該平台的賣家「好友相機」，主要售賣高端相機，其銷售總監何健銓亦表示，擴展產品類別的反響良好。該企初時主售二手產品，目前的產品規模已擴大，於eBay上有約80%均為全新產品。

何反映，疫下的電商機會增多，該企今年在eBay上的銷售額增長了200%。「尤其是攝影發燒友，疫下他們去不到歐洲等地旅遊購物，自然地就改為網上購物。」

加大庫存量應對

不過，調查亦提到分別有45%及42%受訪企業表示，運輸物流及高運輸成本為業務帶來最大影響。其次有40%受訪者稱，繁複的進出口管制措施及條例是他們發展跨境業務時的一大挑戰。

何健銓反映，該企於疫情期間亦面對空運貨機不足等物流挑戰，為了確保貨源供應充足，只好透過加大庫存量、每兩星期調整一次庫存策略等措施應對。

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記者：李智美