C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高

葡萄牙球星C朗拿度正在卡塔爾參加世界盃，早前他已確認離開英超球會曼聯。雖然外界相信C朗不會在世界盃完結前公布未來去向，但外國有媒體指他之後或會轉投沙特阿拉伯球會艾納斯，年薪高達1.729億英鎊，成為史上最高年薪足球員。

曼聯班主有意賣盤 C朗確認離隊 【下一頁】

西班牙馬卡報（Marca）報稱，現年37歲的C朗（Critiano Ronaldo）據悉已同意與沙特班霸艾納斯（Al Nassr）簽約兩年半，年薪將是球壇史上最高的1.729億英鎊（約16.2億港元）。

有指艾納斯今年夏季轉會窗時亦有向C朗開價，但因當時C朗仍想留在歐洲主流聯賽及參與歐聯賽事，才決定拒絕艾納斯。英國《每日郵報》指出，現時並無歐洲球會表示有興趣簽入C朗，加上艾納斯開價高昂，C朗有可能接受邀請。

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C朗美斯世紀「合作」 棋局擺設原來有玄機 【下一頁】

世界盃開幕前，C朗接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）訪問時不止直指曼聯（Manchester United）領隊坦赫格（Erik ten Hag）不尊重自己，更狠批球隊自他離開後毫無進步。

如曼聯關係破裂後，C朗確認與球會解約，放棄餘下的高薪回復自由身。C朗在今屆世界盃首場分組賽攻入12碼，成為史上首位連續5屆決賽周有入球的球員。葡萄牙已篤定出線，將在周五（12月2日）小組賽末輪迎戰南韓。

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責任編輯：吳漢培