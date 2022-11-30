【國際能源】歐盟禁運俄油措施12月5日生效 歐盟國家未就具體價位及執行方式達成共識

歐盟禁運俄油措施將於12月5日生效，將會禁止採購所有海運俄油，惟歐盟外交官於周二（29日）表示，歐盟各國仍未就包括制定價格上限、未來可調整上限的機制等問題上達成共識。

目前俄羅斯生產原油成本約每桶20至25美元，波蘭、立陶宛和愛沙尼亞三國主張應該定在每桶30美元，認為先前七大工業國組織（G7）的提案對俄過於寬容，並提議採取彈性而非固定的機制。

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有一歐盟資深外交官員稱，「我們的想法是把價格制定在低於市價 5%水平，讓俄油仍能流通，但同時限制他們的石油收入。」

市場估計，若歐盟國家能在5日前成共識，俄油出口將大受影響。若在5日前未有共識，歐盟將自動實施之前提出的制裁措施，較現時的更為嚴格。

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記者：何珊如