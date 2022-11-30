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【歐洲CPI】歐元區11月CPI 10%低過預期　16個月以來首次放緩

宏觀解讀 19:45 2022/11/30

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歐洲通脹問題今年一直困擾市場，令歐洲央行跟隨環球央行進行緊縮，最新數據顯示通脹升勢有受控跡象，出現16個月以來首次放緩，歐元區11月CPI預估10%，但較市場預期10.4%為低，甚至遠低於10月份終值10.7%。

此外，以按月計，11月CPI縮減0.1%，預期為脹0.2%，亦是2021年7月以來的最大跌幅，反映歐元區通脹或已見頂。

主要經濟體德國通脹或見頂

但核心CPI按年仍為5%，僅合市場預期。歐元滙價在數據公布後靠穩，兌美元報1.037，升0.4%，兌港元8.09算。

區內主要經濟體德國11月通脹初值亦有見頂趨勢，按年升幅僅10%，較預期10.4%為低。按月計，跌幅達0.5%，較市場原先預期跌0.2%為多。

歐洲央行將於12月15日舉行議息會議，市場現時預期央行加息步伐很大機會放緩，加息幅度或只有0.5厘，僅不足25%機率加息多於0.5厘。

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

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編輯：葉志偉

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