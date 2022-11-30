【App Store Awards】2022蘋果「年度應用」排行榜出爐　港人勇奪最佳iPad App獎

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蘋果（Apple）為表揚可激發用戶與世界互動，且對文化產生深遠影響的應用程式（App），每年均會舉行App Store Awards。日前，蘋果正式宣布App Store Awards的各得獎App，當中更有港人的作品。
今年「年度iPad App獎」由港產筆記應用程式《GoodNotes 5》獲得，透過此App，使用者可以透過 iCloud 跨裝置、跨平台同步資料。「年度iPhone App獎」則由鼓勵使用者減少擺拍和精細修圖、新興的相片社交平台《BeReal》獲得。至於遊戲方面，則由大熱的《Apex 英雄 M》及《籠中窺夢》，分別奪得iPhone和iPad的年度遊戲獎。
App Store Awards 2022其他得獎名單：
此外，App Store編輯團隊還選出5個應用程式，以表揚他們對人們生活和文化產生的文化影響力。蘋果表示，今年的獲獎者鼓勵用戶更深入地表達自己的情感，真誠地與他人聯繫，向他們的傳統和前幾代人致敬，同時設想如何在今天創造一個更美好的世界。
文化影響獲獎應用程式：
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責任編輯：殷凱怡
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