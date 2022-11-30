【App Store Awards】2022蘋果「年度應用」排行榜出爐　港人勇奪最佳iPad App獎

蘋果（Apple）為表揚可激發用戶與世界互動，且對文化產生深遠影響的應用程式（App），每年均會舉行App Store Awards。日前，蘋果正式宣布App Store Awards的各得獎App，當中更有港人的作品。

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今年「年度iPad App獎」由港產筆記應用程式《GoodNotes 5》獲得，透過此App，使用者可以透過 iCloud 跨裝置、跨平台同步資料。「年度iPhone App獎」則由鼓勵使用者減少擺拍和精細修圖、新興的相片社交平台《BeReal》獲得。至於遊戲方面，則由大熱的《Apex 英雄 M》及《籠中窺夢》，分別奪得iPhone和iPad的年度遊戲獎。

App Store Awards 2022其他得獎名單：

年度Mac App： MacFamilyTree 10（生產力類別）

年度Apple TV App：ViX（娛樂類別）

年度Apple Watch App：Gentler Streak（健康及健身類別）

年度Mac 遊戲：Inscryption

年度Apple TV 遊戲： El Hijo

年度Apple Arcade 遊戲： Wylde Flowers

中國年度最佳遊戲： 英雄聯盟電競經理

此外，App Store編輯團隊還選出5個應用程式，以表揚他們對人們生活和文化產生的文化影響力。蘋果表示，今年的獲獎者鼓勵用戶更深入地表達自己的情感，真誠地與他人聯繫，向他們的傳統和前幾代人致敬，同時設想如何在今天創造一個更美好的世界。

文化影響獲獎應用程式：

How We Feel（健康及健身類別）

Dot’s Home（遊戲類別）

Locket Widget（社交類別）

Waterllama（健康及健身類別）

Inua - A Story in Ice and Time （遊戲類別）

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責任編輯：殷凱怡

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