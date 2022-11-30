  • 20°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【App Store Awards】2022蘋果「年度應用」排行榜出爐　港人勇奪最佳iPad App獎

科技 19:00 2022/11/30

分享：

分享：

蘋果（Apple）為表揚可激發用戶與世界互動，且對文化產生深遠影響的應用程式（App），每年均會舉行App Store Awards。日前，蘋果正式宣布App Store Awards的各得獎App，當中更有港人的作品。

【佣金爭議】南韓開發者被收取33%佣金　蘋果同意更正政策

今年「年度iPad App獎」由港產筆記應用程式《GoodNotes 5》獲得，透過此App，使用者可以透過 iCloud 跨裝置、跨平台同步資料。「年度iPhone App獎」則由鼓勵使用者減少擺拍和精細修圖、新興的相片社交平台《BeReal》獲得。至於遊戲方面，則由大熱的《Apex 英雄 M》及《籠中窺夢》，分別奪得iPhone和iPad的年度遊戲獎。

App Store Awards 2022其他得獎名單：

  • 年度Mac App： MacFamilyTree 10（生產力類別）
  • 年度Apple TV App：ViX（娛樂類別）
  • 年度Apple Watch App：Gentler Streak（健康及健身類別）
  • 年度Mac 遊戲：Inscryption
  • 年度Apple TV 遊戲： El Hijo
  • 年度Apple Arcade 遊戲： Wylde Flowers
  • 中國年度最佳遊戲： 英雄聯盟電競經理

此外，App Store編輯團隊還選出5個應用程式，以表揚他們對人們生活和文化產生的文化影響力。蘋果表示，今年的獲獎者鼓勵用戶更深入地表達自己的情感，真誠地與他人聯繫，向他們的傳統和前幾代人致敬，同時設想如何在今天創造一個更美好的世界。

文化影響獲獎應用程式：

  • How We Feel（健康及健身類別）
  • Dot’s Home（遊戲類別）
  • Locket Widget（社交類別）
  • Waterllama（健康及健身類別）
  • Inua - A Story in Ice and Time （遊戲類別）

【潛水手錶】潛水專用App《Oceanic+》　正式登陸Apple Watch Ultra

【充電線爭議】蘋果唱反調拒守法　巴西監管機構扣押零售店過百部iPhone

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
今日
【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
【世界盃2022】C朗頭槌頂入變詐胡　足球傳感器揭曉曾否觸球
今日
【世界盃2022】C朗頭槌頂入變詐胡　足球傳感器揭曉曾否觸球
【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份
今日
【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份
【航天科技】獵戶座太空船破飛行紀錄　距離地球43萬公里自拍
今日
【航天科技】獵戶座太空船破飛行紀錄　距離地球43萬公里自拍

你可能感興趣

【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
今日 15:30
【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
【世界盃2022】C朗頭槌頂入變詐胡　足球傳感器揭曉曾否觸球
今日 16:15
【世界盃2022】C朗頭槌頂入變詐胡　足球傳感器揭曉曾否觸球
【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份
今日 17:15
【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份
社交平台 科技產品 移動裝置 手機Apps 電玩手遊 Apple Arcade Apple TV 遊戲 iPad Apple Watch

下一篇文章

【航天科技】獵戶座太空船破飛行紀錄　距離地球43萬公里自拍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】世界盃相關釣魚電郵激增　專家提3大網絡安全建議
【世界盃2022】世界盃相關釣魚電郵激增　專家提3大網絡安全建議
【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置　藉感應器創建虛擬化身
【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置　藉感應器創建虛擬化身
【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買
【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款