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【業績︱電動車】小鵬美股升47%　料第四季汽車交付量按年少一半　上季經調整淨虧損擴大至22億人幣

股市 07:38 2022/12/01

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小鵬料第四季汽車交付量按年少一半　上季經調整淨虧損擴大至22億人幣

小鵬汽車 （09868） 截至9月底止，第三季度收入按年增19.3%至68.2億元（人民幣，下同）；淨虧損按年擴大近50%至23.8億元，非公認會計原則計，淨虧損按年擴大至22.2億元，去年同期為14.9億元。

小鵬港股股價造好，全日升16%，收報33.65港元。於美股升47.3%，收報10.81美元，相當於42.19港元，較港股收市價高25.4%。

同日小鵬聯合創始人夏珩辭任執董，【下一頁】

小鵬預計，第四季度汽車交付量介乎2萬至2.1萬輛，按年少約49.7%至52.1%，料總收入介乎48億元至51億元，按年少約40.4%至43.9%。

小鵬第三季汽車交付量按年升15%至29,570輛，其中P7交付量減少15%至16,776輛，去年下半年才上市的P5交付量升至8,703輛。上季汽車銷售收入按年升14.3%至62.4億元，按季跌10.1%，汽車利潤率為11.6%，按年跌2個百分點。

小鵬整體毛利率為13.5%，按年跌0.9個百點。

截至9月底止，小鵬汽車銷售網絡持續擴張，合共有407間門店，覆蓋143個城市，自營充電站網絡擴展至1,011座。

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記者：宋佩恩

汽車 業績公布 電動車 小鵬汽車－W（09868）

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