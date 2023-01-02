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【一時佳話@iM網欄】懷才不遇？

名人薈萃 17:02 2023/01/02

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自「0+3」實施後，筆者10月便先後到新加坡、馬來西亞和台灣演講和出席筆者和友人合著的新書發布會。由於筆者的著作均是保險業的工具書，所以大部分讀者也是保險從業員。
其中一個活動的問答環節中，有來賓表示自己懷才不遇，在公司多年卻未能升職，思前想後認為，是公司的發展方向和政策不利她的發展。但礙於一些原因，不能轉公司，故感覺很壓抑。於是筆者跟她分享一個在教會的經驗。

教會的升降機
筆者所屬的基督教教會很大，樓高近20層，在疫情前每逢周六、日，合共會舉辦5場崇拜，每場崇拜主禮堂可容納2,000人，場場爆滿，還要分層同步直播，好不熱鬧。
由於要分層直播，故會眾來去時也要乘升降機上落。再由於人多隊長，層數多層層停，兼升降機速度慢，結果令到很多心急人抱怨。教會為了改善這情況，想了很多辦法，包括派保安維持秩序；分高低層升降機排隊；鼓勵年青人及趕時間的人，棄升降機，改行樓梯等。實施了上述安排後，情況的確略有改善，但始終杯水車薪。但後來有人提出一個建議，鼓譟的人數便大幅下降。你猜猜是甚麼方法？

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

方法竟然很簡單，教會只是在升降機內部安裝了鏡子，從此無論速度多慢，層層停也好，投訴也大幅減少了。
相信大家也猜到，是因為會眾在升降機中，由於網絡不好，不方便玩手機，便把注意力放在層數的數字上，這樣快也覺得慢。但當安裝了鏡子後，大家又再把注意力放回鏡中自己的粧容上，這樣目的地便不知不覺到達了。

要為自己負責
筆者無意評論那位女士和她公司誰對誰錯，畢竟方向這碼子的事並沒有對錯，如她所說，只是方向不同而已。但作為團隊一員，希望公司因為自己而改變方向，這未免太自我中心了。
若以這思維行走江湖，相信只會繼續時不予我，鬱鬱寡歡。常言道：「合則來，不合則分。」不開心便轉工吧！但既然她有些原因不能轉工，那便要調整心態，學會開心發展。試做教會升降機中人，把焦點從與公司的分歧點轉移至共通點上，從批判外在環境變為提升自己身上。始終只有你要為自己的開心負責。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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