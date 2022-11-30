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【一時佳話@iM網欄】宣揚2隻米奇的公司文化

名人薈萃 19:18 2022/11/30

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在9月初，筆者重返校園，報讀了一個關於大灣區的領導和管理課程。在問答環節，有同學問了教授一個兩難問題。
他表示曾因一時疏忽，導至他面臨一個兩難局面，無論他作何選擇，也會順得哥情失嫂意。最後他選擇兩害取其輕，選一個損害較細，損害時間較短兼且可修補的方案。
雖然他已作出了決定，結果也如他所料，然而，他總覺得還有更好的方法處理，故向教授請教。
教授聽罷後，淡淡地說道：「你當然有做得不好的地方，但既已知錯，並時刻反省，相信未來也不會再犯。但這事暴露了貴公司文化出了問題──太利己主義了。」
筆者霎時想起一個多年前聽過的故事。

2隻米奇的故事
在上世紀，某國家鼠疫橫行，很多人也因此染疫喪命，於是某國便推行滅鼠計劃。除了勤於清理街道垃圾，在橫街窄巷裏放置老鼠藥和老鼠籠之外，更組成滅鼠隊直搗黃龍，封了全城各處的老鼠洞。
滅鼠隊一般的手法是，當找到老鼠洞後，會先用煙燻，逼所有老鼠經洞逃生，再用陷阱抓捕。當所有老鼠出走後，滅鼠隊便用混凝土封掉老鼠洞，以絕後患。
有一次滅鼠隊如常進行煙燻攻勢後，很多老鼠也陸續出走。當滅鼠隊正準備封洞時，忽然有2隻老鼠，一前一後徐徐步出老鼠洞。有隊員留神一看，發現後面的老鼠竟然是瞎眼的，牠靠咬着前面老鼠的尾巴來逃生。而前面的老鼠像充當導盲鼠的角色，配合盲鼠的速度和步伐，幫助牠前進。
滅鼠隊的成員們看到這情景後也深受感動，並一起討論牠們的關係。
A：「瞎鼠較老，我猜牠們是父子。」
B：「牠們長得一點也不像，我覺得牠們像朋友。」
C：「不可能，瞎鼠是雌性的，我猜牠們是夫妻。」
D：「其實……為甚麼牠們一定要有關係呢？」

重利輕義的弊病
對！為甚麼牠們一定要有關係呢？有些人在江湖打滾久了，發現很多關係均建立在利益上面，例如有親暱關係或有好處，才會出手相助，沒有的話便就手旁觀。甚或乎利用利益來作為管理的重點，短期確實可收效果，但若長期只用這一招，便賠上了公司文化，把人教得冷酷無情，見利忘義，忘記守望相助，見義勇為這些寶貴的美德。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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