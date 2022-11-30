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【大行報告】摩通：基因合成領域具領先地位 首覆蓋金斯瑞生物科技予「買入」

股樓投資 18:16 2022/11/30

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摩通表示首次覆蓋金斯瑞生物科技（01548），指金斯瑞於四個子領域作多元化發展，在基因合成領域具領先地位，而且在生命科學研究和應用領域累積技術知識。該行予其「增持」評級，目標價為30元。金斯瑞周三（30日）收市報19.76元，升3.2%。

 

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

該行預期，公司在細胞/基因治療（CGT）相關業務的銷售將加速，再加上嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)產品的商業化推動下，估計公司未來三年收入年均複合增長率約為40%，料經調整溢利將於2026年轉盈。

 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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此外，摩通指金斯瑞持有傳奇生物（美：LEGN）的53%股權，而後者市值達79億美元，意味非細胞治療業務估值只有8億美元，但在預期有關業務將在2022財年貢獻公司收入約5.41億美元，按年增長達77%下，該行認為金斯瑞被低估。

 

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

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撰文：鄭昊彤

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買入 港股 金斯瑞生物科技（01548） 大行報告

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