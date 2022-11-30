【科技板塊】美國科技行業今年共裁6萬職位 逼近金融危機時期水平

美國人力資源機構Challenger, Gray & Christmas發表數據，指美國科技公司今年已宣布裁員的人數達六萬以上，逼近2008至2009年金融危機期間的6.5萬水平，但仍不及網際網路泡沫時期2年30萬水平。

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有專家指出，這波科技行業裁員影響巨大，或會連帶影響到支持科技業的其他勞工。不過估計裁員的公司，大多可能在疫情期間增長或招聘過快，故可能需要重置或恢復正常。

也有專家認為，這次經濟低迷與2000年初的網路泡沫破滅不同，因為當時許多倒閉的公司，都不是「真正的」公司，而是「沒有客戶也沒有收入的公司，而當前正裁員或凍結招聘的企業。」

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記者：何珊如