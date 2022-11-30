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【江澤民逝世】Too simple. Sometimes naive訓話香港記者成網絡經典　一文看清當時對話實錄

Hot Talk 18:14 2022/11/30

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【江澤民逝世】Too simple. Sometimes naive訓話香港記者成網絡經典　一文看清當時對話實錄

中共前總書記江澤民逝世，享年96歲。江澤民說話風格大膽，最令港人印象深刻莫過於2000年訓斥香港記者提問「Too simple！Sometimes naive！」。

2000年10月時任總書記江澤民在中南海接見北京述職的首任香港行政長官董建華，有記者追問江澤民是否已欽點董建華連任，江澤民不滿「欽點」一詞，公開訓斥採訪記者，重溫一下這段經典對話。

記者：現在那麼早，你們就說支持董先生，會不會給人感覺就是內定，是欽點董先生？

江澤民：沒有任何意思，他是按照香港的，按照基本法，按照選舉法去產生。

記者： 但是你們能不能……

江澤民從座位上起身

江澤民：剛才你問我，我可以回答你無可奉告，但你們又不高興，那什麼辦？

記者：但董先生……

江澤民：我講的意思是，不是我欽點他當下一任，你問我支持不支持，我說支持，我就明確告訴下！

江澤民走近記者

江澤民：你們我感覺你們新聞界還要學習一個，你們非常熟悉西方這一套的value，你們畢竟還 too young，明白我的意思吧。我告訴你們我是身經百戰了，見得多啦！西方的哪一個國家我沒去過？你們要知道，美國的華萊士，那比你們不知道高到哪裡去啦！我跟他談笑風生！所以說媒體啊，要還是要提高自己的知識水平！

江澤民以廣東話說：「識得唔識得啊？」

江澤民：唉，我也給你們著急啊，真的，你們今天，我以為遍地的……你們有一個好，全世界跑到什麼地方，你們比其他的西方記者啊，跑得還快。但是呢，問來問去的問題啊，都Too simple！Sometimes naive！懂了沒啊？

記者：那江主席，你覺得……

江澤民：我很抱歉，我今天是作為一個長者，跟你們講的。我不是新聞工作者，但是我見得太多了，我有這個必要啊告訴你們一點，人生的經驗。

江澤民轉身回座位 但又旋即走往記者

江澤民：我剛才呢很想啊，就是我每一次碰到你們我就講，中國有一句話叫「悶聲大發財」。我就什麼話也不用說。這是最好的！

江澤民：但是我想我見到你們這樣熱情啊，一句話不說也不好。所以你剛才你一定要在宣傳上將來如果你們報導上有偏差你們要負責。我沒有說要欽定，沒任何這個意思。但是你問，你一定要不得要問我，.對董先生支持不支持。我們不支持他？他現在是當特首，我們怎麼能不支持特首？

記者：但是如果說連任呢？

江澤民：欸，連任也要按照香港的法律啊，對不對？要按照香港的……當然，我們的決定權也是很重要的。香港的特區行政區是屬於中華人民共和國的中央人民政府啊。啊？到那時候我們會表態的！明白這個意思吧？

江澤民：你們啊，不要想……喜歡……弄個大新聞，說現在已經欽定了，再把我批判一番。

記者：不是，但是就是……

江澤民：你們啊，naive！

記者：但是就是……

保安人員出現

江澤民：I'm angry！我跟你講，你們這樣子啊，那不行的！我今天算得罪了你們一下！

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