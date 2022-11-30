  • 21°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀：看好明年新生兒增長趨勢 列中國飛鶴入亞太地區關鍵名單

股樓投資 18:00 2022/11/30

分享：

分享：

瑞銀表示，將中國飛鶴（06186）列入亞太地區關鍵名單，支持因素包括看好明年新生兒增長趨勢，以及明年2月起實施新嬰奶兒配方奶粉產品標準。該行亦指期待飛鶴的高端品牌「卓瑞」在今年下半年的貢獻。中國飛鶴周三（30日）收市報6.33元，升10.1%。

 

 

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

 

該行預計飛鶴的盈利將由今年上半年的下跌40%，回復到下半年的下跌7%及明年的上升28%，估值亦會由目前的歷史低位水平觸發重新估值。加上預計明年起內地新生兒數量將趨於穩定，將推動嬰奶兒配方奶粉市場需求穩定增長，料於2023至2025年實現約7%的年複合增長率。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

瑞銀認為隨著市場需求趨向穩定，飛鶴的盈利空間將得以修復，重申「買入」評級，並基於估值將目標價由11.1元降至10.28元。

 

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國飛鶴（06186） 大行報告

上一篇文章

【騰訊700】中國傳招募騰訊阿里 協助設計芯片

下一篇文章

【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG 網民咁樣教你 !
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款