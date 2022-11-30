【大行報告】瑞銀：看好明年新生兒增長趨勢 列中國飛鶴入亞太地區關鍵名單

瑞銀表示，將中國飛鶴（06186）列入亞太地區關鍵名單，支持因素包括看好明年新生兒增長趨勢，以及明年2月起實施新嬰奶兒配方奶粉產品標準。該行亦指期待飛鶴的高端品牌「卓瑞」在今年下半年的貢獻。中國飛鶴周三（30日）收市報6.33元，升10.1%。





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該行預計飛鶴的盈利將由今年上半年的下跌40%，回復到下半年的下跌7%及明年的上升28%，估值亦會由目前的歷史低位水平觸發重新估值。加上預計明年起內地新生兒數量將趨於穩定，將推動嬰奶兒配方奶粉市場需求穩定增長，料於2023至2025年實現約7%的年複合增長率。



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瑞銀認為隨著市場需求趨向穩定，飛鶴的盈利空間將得以修復，重申「買入」評級，並基於估值將目標價由11.1元降至10.28元。

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撰文：鄭昊彤