嘉亨灣海景樓王3000萬沽　實呎31,679元創同類新高　代理：罕有極優質放盤

樓市調整，買家借勢物色優質單位。美聯物業李振榮表示，西灣河嘉亨灣3座極高層C室單位，實用面積947平方呎，三房套連工人房間格，坐擁全海景，日前以3,000萬元易手，實用呎價約31,679元，創同類單位呎價新高。

代理透露，單位屬屋苑則王，坐擁全海景，罕有極優質放盤，而買家為同區客。

資料顯示，原業主於2009年3月以約1,270萬元購入物業，現帳面獲利1,730萬元，物業期內升值136%。

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