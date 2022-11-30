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【中概股| 業績】知乎第三季經調整虧損2.5億人幣　毛利率跌至48.7%

股市 18:54 2022/11/30

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【中概股| 業績】知乎第三季經調整虧損2.5億人幣　毛利率跌至48.7%

知乎 （02390） （美：ZH）公布截至9月底日止第三季業績，收入9.12億元（人民幣，下同），按年增長10.7%；淨虧損由2.7億增至2.98億元，去年同期虧損達0億元，經調整淨虧損由1.1億增至2.51億元。毛利率由51.6%跌至48.7%。

期内，平均月活躍用戶（MAU）達9700萬人，按年減少4.2萬人；平均月付費會員達1090萬人，按年增加99.5%。

以收入來源劃分，廣告收入1.97億元，按年跌38.6%，知乎表示，廣告收入減少受累於宏觀經濟狀況及全國疫情復發；付費會員方面，收入為3.35億元，按年增長88.1%，該增長幅度受益於付費會員數目的持續增長；內容商業化解決方案的收入為2.65億元，按年減少4.68%，知乎稱，收入減少，主要因宏觀經濟環境所影響。職業培訓方面，收入為7800萬，按年增長6.09倍，知乎稱，由於推出更多的多元化課程吸引讀者，令付費會員增長所致。

展望未來，將致力於進一步增強知乎社區的活力、擴大我們的競爭力，並努力為所有利益相關者創造長遠價值。知乎稱，第三季淨虧損較上季度顯著收窄，相信知乎具備優厚條件持續進行投資以達致長遠增長，同時致力實現盈利。

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編輯：伍鍵文

港股 美股 H股 知乎－W（02390） 經濟狀況 中國概念股 營收 純利 經濟 疫情

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