【美國通脹】美銀首席美國經濟學家稱 通脹最糟糕時刻已過 惟代價為經濟衰退

美國在疫情過後面對急速的物價上升，使聯儲局以抗通脹為最大目標持續加息，美國銀行首席美國經濟學家Michael Gapen於最近的研究報告中指出，「物價上漲最糟糕的時期已經過去」。

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Gape表示，隨著供應鏈中斷進一步緩解、庫存恢復以及勞動力市場預期狀況減弱，美國核心消費者價格指數（CPI）將於明年迅速放緩，料2023年第四季將會降至3.2%。

雖然CPI有望下降，惟Gape隨後指出，通脹率下降將會伴隨著「溫和衰退」一同到來，並料明年失業率將達到 5.5%的峰值。

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記者：何珊如