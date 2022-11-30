【航天科技】獵戶座太空船破飛行紀錄　距離地球43萬公里自拍

美國多年來積極發展航天科技，美國太空總署（NASA）近日，再為身處地球的眾人，帶來新航天消息。獵戶座（Orion）太空船打破阿波羅13號的紀錄，成為至今為止飛離地球最遠的載人太空船。

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NASA日前於Twitter宣布，NASA Artemis I任務的獵戶座太空船，於美國東部時間11月27日上午10時17分（即香港時間同日的晚上11時間17分），飛到距離地球268,563英里（約432,210 公里）的位置，成功打破1970年阿波羅13號創下的248,655 英里（約400,171公里）的紀錄。

雖然是次太空船未有載人升空，但為了記錄這一里程碑，NASA人員透過獵戶座太空船的太陽能板上的鏡頭，為太空船自拍一張，入鏡的還有地球和月球。

據外媒《Ars Technica》報道，雖然在Artemis I任務的124個核心任務目標，目前僅完成了31 個，但已超出了NASA的預期。除返航、著陸等尚未開始的任務外，剩下來的都正順利進行中。NASA甚至還有時間加入額外的測試目標，如加長的推進器測試等。

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責任編輯：殷凱怡

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