【江澤民逝世】江澤民帶領中國加入世貿　細數對中國經濟重要貢獻

▲ 江澤民帶領中國加入世貿 細數對中國經濟重要貢獻

中共前總書記江澤民逝世，享年96歲。回顧江澤民過去的政治生涯，不單是中國最重要的政治人物之一，對中國經濟發展也舉足輕重，出任領導人期間，帶領中國由落後的國家轉變為世界上經濟增長速度最快的國家。

江澤民於1989年至2002年出任中國共產黨中央委員會總書記。於江澤民時代，中國經濟在各方面都進行了大力的改革，包括放鬆匯率管制，改革國企、放開房地產市場、實施分稅制，同時，中國於2001年12月11日加入了世界貿易組織。

江澤民認為，加入世界貿易組織，不僅是個重大的經濟問題，也是個重大的政治問題，必須做好長期鬥爭的準備。

江澤民執政期間，推動了中國金融體制改革。在貨幣市場方面，1996年1月人行建立了全國統一的銀行間同業拆借市場，同年4月放開了對同業拆借利率的管制。1997年3月人行建立了貨幣政策委員會，同年4月正式頒布《中國人民銀行貨幣政策委員會條例》，6月則建立了銀行間債券市場。同時，貨幣政策的操作手段逐步由過去的貸款規模直接控制為主轉變為運用多種貨幣政策工具調控基礎貨幣為主。

在1997年底，中共中央金融工作委員會成立，對金融工作起領導、保証、管理、監督、協調的作用。江澤民當時指，銀行、証券等金融機構管理體制的改革，對金融系統黨的領導體制的完善，是中國金融體制的根本性改革和制度創新，並加快商業化進程，歸根到底，就是要把銀行辦成真正的銀行。

資本市場方面，江澤民見證了現今上交所及深交所的建立。於1989年到1990年上海和深圳進行了股票制試點後，吸引了大量資金流入股市，取得空前成功，但股市是否續辦一事也引起了爭論。

而此時江澤民提到，「可以把上海、深圳這兩個實驗點保留下來，繼續試驗不能撤。但是暫不擴大，謹慎進行，摸索經驗。」此後，兩個試點不單保留，國務院宣布實行股份制改革及建立証券交易所。到了1990年11月，上海証券交易所正式成立，一個月後，也創立了深圳証券交易所。

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編輯：袁諾曦