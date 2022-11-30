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【小心假著數】市民跌入「全民反詐大測試」 偽詐騙廣告吸30萬人掃碼

理財智慧 18:28 2022/11/30

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警方反詐騙協調中心展開「全民反詐大測試」的全港性大型防騙宣傳活動。為了讓市民關注，首階段自製「詐騙廣告」海報，以着數優惠作吱引市民掃描海報上的二維碼，掃碼後隨即被連接至中心預設的防騙宣傳網站，防騙宣傳網站內設有4條防騙短片「騙案大踢爆」及「騙案三部曲」防騙懶人包系列等。市民只須觀看網站上的防騙視頻和答中問題，便會獲得一個「領取紀念品二維碼」。屆時，市民可携同有關二維碼到指定地點領取禮品，例如口罩或爆谷。

近有30萬人「中計」

中心共設計4組「詐騙廣告」海報，包括以送「免費機票」、「超市禮券」、「主題公園入場券」及「交友脫單」為題，並上載及刊登於多個綫上及綫下平台，吸引市民掃描海報上的二維碼，結果網站錄得近30萬瀏覽人次。商罪科高級警司曾雅詩表示，大部分市民都覺得自己不會被騙，而選擇不聽不看防騙訊息，而是次的測試正正顯示大眾容易被眼前的著數、優惠、搵錢機會、俊男美女等利誘，而墮入騙網。警方反詐騙協調中心希望透過今次的活動，喚醒大眾的防騙意識，亦提醒市民騙徒無處不在，需要經常提醒身邊人、家人和朋友小心騙案。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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【職場熱話】返新工幾日欲辭職 打工仔感上司是朋友難啟齒 網民：無利益關係才是朋友，詳見【下一頁

活動第二階段，將有5輛「全民反詐大測試」宣傳車，在12月走訪全港不同地點，向市民派發防騙宣傳品；12月1日更有兩架「防騙號」帆船及一輛宣傳巴士在各地巡遊。

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責任編輯：陳玉蓮

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