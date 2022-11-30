【滙豐保險】滙豐保險香港：首三季新造業務保費市佔率24.7%　18%保單來自數碼渠道

▲ 滙豐保險香港產品業務主管張家俊; 滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊; 滙豐保險香港行政總裁文德華; 滙豐保險香港首席健康保障業務總監陳曦（左至右）

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，今年首3季新造業務保費增長迅速，雖然香港社經環境具挑戰，但網絡、手機、視像在內的數碼銷售渠道造好，首9個月共錄4.7億美元的新保費，目前大約有18%保單來自數碼渠道。

保險業監管局公布的香港保險業臨時統計數字顯示，2022年度首三季，滙豐保險在新造業務保費及年度化新保費均穩佔市場第一，市場份額分別達24.7%及20.5%。

終身人壽保險產品受歡迎

文德華提到，全球利率上行影響保險產品需求，故滙豐保險香港須提供更多價值予客戶。文德華續稱，高淨值客戶是公司重點目標之一，近期不論股、債、樓均錄下跌，保險回報相對穩健，故終身人壽保險產品尤其受歡迎。

文德華稱，期待與內地盡快通關，疫情前內地客佔保險業務4成，若能通關，預計內地客需求將大幅反彈，為業務帶來莫大益處。

Well+逾99萬用戶登記 PLP產品反應良好

今年5月滙豐推出完全與銀行流動理財程式整合的數碼健康計劃Well+，文德華稱，目前獲逾99萬用戶登記，有信心完成100萬用戶登記目標，他補充，會繼續投資升級有關程式，增強銀行服務及保險業務的合作。

對於保障型投資相連壽險（PLP）產品反應，滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，市場反應良好，符合預期，留意到客戶年齡層廣泛，包括年輕至退休人士，而三分之二年輕客戶傾向選擇月供，透過平均成本法減低市場波動風險。

維持3大發展方向

問及明年發展重點，文德華表示，1）冀繼續保持香港人壽保險領先地位，推出更多針對高淨值客戶新產品，加強數碼應用，完善顧客數碼體驗；2）提升健康方面能力，包括Well+、僱員褔利醫療保險Benefits+，公司現時在健康市場佔約7%；3）大灣區發展，目前已就保險通準備就緒，一旦開通時可以儘早提供服務。

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記者：李哲毅