【騰訊700】中國傳招募騰訊阿里 協助設計芯片

外電報道，中國正在推動芯片自給自足，各地政府為芯片相關投資項目開綠燈。消息指，中國為應對美國的制裁，準備招募兩大內地科網巨企騰訊(00700)及阿里巴巴（09988），共同助力設計半導體芯片。騰訊全日收報287.2元上升0.5%，阿里收報79.9元上升1.5%。

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消息又指，中國為打造芯片知識產權，已組織多家國內公司和中科院等研究單位，成立了北京開源芯片研究院。成立芯片研究院的目的，是要降低對軟銀旗下Arm的依賴；全球大多數半導體和Arm的技術架構有關，至於北京開源芯片研究院使用的是RISC-V，一款由加利福尼亞州大學伯克利分校於2010年創建的開源芯片設計架構。北京開源芯片研究院亦已研發出開源高性能RISC-V處理器核「香山」。

另外，騰訊旗下騰訊雲工業互聯網總部基地舉行揭牌儀式，騰訊表示將和深圳寶安區合作，發揮在移動互聯網、大數據、雲計算、人工智能、文化創意等領域的數字科技能力，推動互聯網與經濟社會發展深度融合創新，探索新型智慧城區標准化示範應用新模式。

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