英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星

英女王伊利沙伯二世今年9月初離世，她在位長達70年，是英國二戰後象徵人物。英國有調查指出，英女王榮登本年當地搜尋次數最多人物榜榜首，力壓今年屢成全球焦點的美國明星尊尼狄普及前妻Amber Heard。

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名人新聞網站CelebTattler分析Google數據，指已故英女王在今年每月平均在英國搜尋次數近52萬次，成為當地本年度最有影響力的名人。尊尼狄普（Johnny Depp）因與Amber Heard的誹謗案，每月平均搜尋量達約43.7萬次。

英國Google搜尋榜前15名

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Amber Heard身為誹謗案主角之一，亦成功登上搜尋次數第3位。前15名中，連同英女王孫新抱梅根（Meghan Markle）在內，超過一半為美國名人。除英女王外，只有另外兩名英國人上榜。

CelebTattler發言人表示，今年名人發生事件不少，數據能夠反映哪些名人對英國民眾有最大影響力。

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責任編輯：吳漢培