馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司

全球首富馬斯克本周在名下社交平台Twitter發布照片,展示家中床頭櫃放無咖啡因版健怡可樂等物品。但網民對此反應極大,有網民猜測馬斯克下一步準備收購可口可樂公司,也有人批評馬斯克飲無咖啡因可樂展現低俗品味,甚至有人指馬斯克使其聯想到邪教。

馬斯克(Elon Musk)周一(28日)在Twitter貼新相,顯示床頭櫃放了幾個無咖啡因版健怡可樂空罐、兩把道具槍、一幅美國國父華盛頓(George Washington)渡特拉華河(Delaware River)的畫像。

桌上可見有不少環狀污漬,馬斯克今次更特別留言表示:

(飲健怡可樂)無藉口唔用杯墊。

(There is no excuse for my lack of coasters)