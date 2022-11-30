  • 21°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司

環球社會熱點 18:00 2022/11/30

分享：

分享：

全球首富馬斯克本周在名下社交平台Twitter發布照片，展示家中床頭櫃放無咖啡因版健怡可樂等物品。但網民對此反應極大，有網民猜測馬斯克下一步準備收購可口可樂公司，也有人批評馬斯克飲無咖啡因可樂展現低俗品味，甚至有人指馬斯克使其聯想到邪教。

馬斯克指Apple威脅下架Twitter 停止投放廣告 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）周一（28日）在Twitter貼新相，顯示床頭櫃放了幾個無咖啡因版健怡可樂空罐、兩把道具槍、一幅美國國父華盛頓（George Washington）渡特拉華河（Delaware River）的畫像。

桌上可見有不少環狀污漬，馬斯克今次更特別留言表示：

（飲健怡可樂）無藉口唔用杯墊。

（There is no excuse for my lack of coasters）

馬斯克曾在Twitter多次宣稱自己喜愛飲健怡可樂。他曾透露Tesla成立初期自己每周需工作100小時，當時他每日會飲8罐健怡可樂和好幾杯咖啡，以攝取更多咖啡因來保持精神工作。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

有網民翻出馬斯克當年的帖文，估計馬斯克下一步準備收購可口可樂公司。

英重新評估商用物業價值 亞馬遜料交多2.7億營業稅 【下一頁】

不過馬斯克熱愛健怡可樂卻引起爭議。荷里活音樂家Shawn Patterson嘲笑馬斯克貴為全球首富卻飲健怡可樂，如此品味反而似拖車公園入面的傻瓜。

曾為奧巴馬（Barack Obama）工作的前白宮攝影師Pete Souza也表示，馬斯克最愛飲健怡可樂，但如飲用量過度會導致嚴重抑鬱症。

《華盛頓郵報》一篇文章更形容，馬斯克對健怡可樂的喜愛是頑固崇拜，更形容馬斯克愛飲健怡可樂是邪教的一部分。

該報記者形容熱愛健怡可樂者如同一個部落，對產品的忠誠度超越品牌，甚至達到更深層次的程度。

左翼娛樂博客Gawker甚至嘲笑馬斯克熱愛的健怡可樂，是沒有品味的神經病首選。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

逾700萬網民撐馬斯克解封 特朗普明言無意回歸Twitter
2022/11/20
逾700萬網民撐馬斯克解封 特朗普明言無意回歸Twitter
馬斯克自稱長居Twitter總部 直至解決所有問題
2022/11/15
馬斯克自稱長居Twitter總部 直至解決所有問題
馬斯克入主Twitter 前女友Amber Heard帳戶離奇消失
2022/11/04
馬斯克入主Twitter 前女友Amber Heard帳戶離奇消失
AOC不滿Twitter藍剔要收費 馬斯克：「請交錢」
2022/11/03
AOC不滿Twitter藍剔要收費 馬斯克：「請交錢」
Twitter為追馬斯克KPI 員工每周返7日工日做12粒鐘
2022/11/02
Twitter為追馬斯克KPI 員工每周返7日工日做12粒鐘

你可能感興趣

逾700萬網民撐馬斯克解封 特朗普明言無意回歸Twitter
14:50 2022/11/20
逾700萬網民撐馬斯克解封 特朗普明言無意回歸Twitter
馬斯克自稱長居Twitter總部 直至解決所有問題
11:25 2022/11/15
馬斯克自稱長居Twitter總部 直至解決所有問題
馬斯克入主Twitter 前女友Amber Heard帳戶離奇消失
15:00 2022/11/04
馬斯克入主Twitter 前女友Amber Heard帳戶離奇消失
網絡熱話 Twitter 馬斯克 可口可樂 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間18:00）
南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
澳新州撤逾3.3萬張疫情罰款單 涉逾1.5億佔總數一半
澳新州撤逾3.3萬張疫情罰款單 涉逾1.5億佔總數一半
【烏克蘭戰爭】北約指烏終有一日加入 美指俄試圖判烏防空力量（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】北約指烏終有一日加入 美指俄試圖判烏防空力量（不斷更新）
調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇
調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款