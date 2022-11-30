馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司

全球首富馬斯克本周在名下社交平台Twitter發布照片，展示家中床頭櫃放無咖啡因版健怡可樂等物品。但網民對此反應極大，有網民猜測馬斯克下一步準備收購可口可樂公司，也有人批評馬斯克飲無咖啡因可樂展現低俗品味，甚至有人指馬斯克使其聯想到邪教。

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馬斯克（Elon Musk）周一（28日）在Twitter貼新相，顯示床頭櫃放了幾個無咖啡因版健怡可樂空罐、兩把道具槍、一幅美國國父華盛頓（George Washington）渡特拉華河（Delaware River）的畫像。

桌上可見有不少環狀污漬，馬斯克今次更特別留言表示：

（飲健怡可樂）無藉口唔用杯墊。 （There is no excuse for my lack of coasters）

馬斯克曾在Twitter多次宣稱自己喜愛飲健怡可樂。他曾透露Tesla成立初期自己每周需工作100小時，當時他每日會飲8罐健怡可樂和好幾杯咖啡，以攝取更多咖啡因來保持精神工作。

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有網民翻出馬斯克當年的帖文，估計馬斯克下一步準備收購可口可樂公司。

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不過馬斯克熱愛健怡可樂卻引起爭議。荷里活音樂家Shawn Patterson嘲笑馬斯克貴為全球首富卻飲健怡可樂，如此品味反而似拖車公園入面的傻瓜。

曾為奧巴馬（Barack Obama）工作的前白宮攝影師Pete Souza也表示，馬斯克最愛飲健怡可樂，但如飲用量過度會導致嚴重抑鬱症。

《華盛頓郵報》一篇文章更形容，馬斯克對健怡可樂的喜愛是頑固崇拜，更形容馬斯克愛飲健怡可樂是邪教的一部分。

該報記者形容熱愛健怡可樂者如同一個部落，對產品的忠誠度超越品牌，甚至達到更深層次的程度。

左翼娛樂博客Gawker甚至嘲笑馬斯克熱愛的健怡可樂，是沒有品味的神經病首選。

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責任編輯：鄭錦玲