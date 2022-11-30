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【領展823】王國龍：領展已進入3.0發展世代　將注重投資組合的增長及優化

股市 16:55 2022/11/30

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【領展823】王國龍：領展已進入3.0發展世代　將注重投資組合的增長及優化

領展 （00823） 行政總裁王國龍出席港交所 （00388） 活動時表示，領展最初只是資產管理人和持有人，現已成為區域領袖資產組合，總市值2000億元，目前領展已進入3.0的發展世代，將注重投資組合的增長及優化，以及可持續收入增長，並會與資本夥伴進行更多合作，藉以提高每單位的管理資產價格，及擴展收費收入來源。

王國龍指，領展作為本港第一個房地產投資信託基金（REIT），歷史和香港房託市場緊密相連，希望房託市場未來可在豁免印花稅、以公司或信託形式方式發展上，作進一步探討。

正在不同資產類別及市場尋找機會

王國龍稱，領展正在不同資產類別及市場尋找機會，包括零售和物流項目，未來計劃擴大投資空間，包括香港、內地、新加坡等，並會在目前市況下保持耐性，等候資產重新定價的機會，積極與其他夥伴合作發掘機遇。

領展目前持有130項零售及寫字樓資產，樓面面積達900萬平方呎，會繼續以多元化策略管理。

相關文章：【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%

相關文章：【大行看領展823】高盛因兩原因　降領展目標價逾一成至69.6元

編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 王國龍 印花稅 領展 香港 信託基金

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