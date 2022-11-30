【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份

▲ 因為成本及災難復原因素，近9成機構考慮將雲數據移返數據中心。(法新社圖片)

雲端應用雖然已普及，疫情3年來更多企業推進其雲策略，不過亦有報告指，有近9成機構打算將工作帶返自家數據中心，原因包括災難數據恢復，或經協調後發現雲端不是某些工作的最佳選擇。

備份、回復及數據管理方案商Veeam企業策略副總裁 Dave Russell就指出，企業雲端旅程並非只是一個方向，好些企業開始嘗試將工作帶返自家數中心，他引述該公司最近的調查報告指，亞太區受訪機構中，有59%表示會將在雲端上已開發的工作在自家數據中心上重建，這數字比全球整體的49%還高。

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Veeam報告訪問了來自美國、英國、法國、德國、日本、澳洲、新西蘭共7個國家的1,700 持平的的IT領袖，了解他們在生產和數據保護時使用雲服務的情況。Dave Russell表示，機構將工作轉到雲端並非單向的，而全球有88%受訪機構回應指有將部份工作由雲上搬回傳統現場在地(on-prem)數據中心，而亞太區更有91%受訪機構作此舉措。 Dave Russell亦提到，過去兩年部份組織可能太過急於遷到雲端，而乏略了資安及數據管理問題，包括如數據監控、流失及法規，亦未有考慮到團隊工作是否需要到雲服務及資安操守水平等。

▲ Veeam企業策略副總裁Dave Russell指企業雲端旅程並非只是單一方向。(被訪者提供圖片)

88%的機構作出以上決定的原因、主要是成本、性能或災難恢復，將工作從雲端帶返數據中心，凸顯了2023年企業在數據保護戰略的重要性，因為要確保保護和遷移能力一致，在不同情況下遷移下會得到保障。另外，更有98%的組織將雲託管基礎設施作為其數據保護策略的一部分，包括利用雲存儲、雲基礎設施作為災難恢復站點，或使用 BaaS/DRaaS提供商。

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Dave Russell亦提到，隨著網絡安全威脅增加，包括勒索軟件等問題，為企業的數據安全帶來挑戰，數據保護策略亦要演變。大部分企業正將數據備份的工作交予專家負責，而不是要求IaaS、SaaS、PaaS等管理人員保護相關數據。現時大部分雲端工作負載中的備份工作均由備份團隊完成，無需額外的專業知識或加重雲端管理員的負擔。而另外，部分PaaS管理員誤以為雲端管理服務的原生耐用性能取代對備份的需求：34%的企業尚未對雲端管理的文件進行備份，而15%的企業未有備份其雲端數據庫。

記者：彭振濠

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