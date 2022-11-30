【著數優惠】中銀香港 BoC Pay 推立減優惠 可慳高達600元 入內文即睇邊個商戶有優惠

踏入12月，多個商戶推出優惠谷消費。其中中國銀行（香港）（「中銀香港」）BoC Pay1 推出「12 月閃購週」優惠 ，BoC Pay 客戶可尊享總值超過600元驚喜購物及餐飲優惠，部分優惠的現金折扣高達6折。

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由 12 月 1 日至 5 日，BoC Pay 客戶可於多間商戶享多重「閃購週」立減優惠，參與的零售商戶包括 U 購 select、士多、大生生活超市、龍豐藥房及優品 360 ；餐飲商戶包括 OpenRice、大家樂及太興餐廳。另外，為了讓客戶盡情購物迎接聖誕佳節，BoCPay 將再於 12 月 6 日至 31 日期間，推出「聖誕掃不停」優惠 3，推出更多立減折扣，優惠陸續有來，詳情稍後公佈。

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除了盡享眾多商戶優惠外，客戶於12 月31日前更可獨享「驚喜星期五」及「50元迎新獎賞」雙重優惠，逢星期五可以 8 折積分優惠抵銷簽賬，首次登記 BoC Pay 更可獲得總值50元迎新獎賞。

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中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示：「中銀香港 BoC Pay 在 10 月向登記客戶發放第二階段消費券後，BoC Pay 的交易金額按月增加超過四成，按年更錄得超過兩倍的增長，其中超過八成登記客戶的消費券均在生活百貨或超市類別的商戶使用。有見及此，BoC Pay 針對客戶的消費習慣，推出閃購週立減優惠，滿足客戶的生活所需。為進一步帶動消費氣氛，BoC Pay 於 12 月聯同不同類型商戶推出多重聖誕消費優惠，讓客戶歡度佳節的同時，盡享電子支付的便利及加碼消費獎賞。」

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責任編輯：陳詠妍