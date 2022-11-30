【串流影音】迪士尼與講談社擴大策略合作計劃 進軍日本動漫市場 首作《東京卍復仇者：聖誕對決》1月Disney+上線

迪士尼在剛於新加坡舉行的2022亞太區內容發布會上，宣布與日本著名出版社講談社（Kodansha）擴大合作計劃，推出日本動畫製作。近70年來，迪士尼與講談社一直於出版界中攜手合作，雙方即將踏入全新領域，進軍動漫世界。是次合作企劃包括講談社只於串流平台獨家播放的動畫作品，首部將會是改編自和久井健的同名人氣漫畫《東京卍復仇者：聖誕對決》（Tokyo Revengers: Christmas Showdown Arc），並即將於1月在Disney+ 獨家串流上線。目前迪士尼的串流平台服務已覆蓋全球154個市場，並擁有超過2.35億用戶訂閱。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

迪士尼在是次發布會亦展出了來年超過50部電影及串流作品，更邀請了不少的台前幕後團隊出席，包括血腥暴力原創韓劇《Connect：連瞳》(Connect) 的日本鬼才導演三池崇史、韓國人氣演員丁海寅、高庚杓及金慧峻；重量級韓劇製作《賭命為王》(Big Bet) 的韓國資深演員李東輝、許城泰及得獎導演姜允成；驚悚懸疑日劇《噬亡村》(Gannibal) 的康城影帝柳樂優彌、人氣演員吉岡里帆以及導演片山慎三；印尼作品《Tira》的Chelsea Islan；以及於全新的原創電影迪士尼與彼思《元素大都會》(Elemental) 中擔任導演，身兼彼思導演、動畫師、分鏡插畫家、配音員數職的彼得孫 (Peter Sohn)。

於過去1年，迪士尼串流平台一共推出了超過45套全新的亞太區影集，其中幾部作品更獲得觀眾及業界的肯定，包括《律戰江湖》(Big Mouth)、《單戀原聲帶》(Soundtrack #1)、《IN THE SOOP：友情旅行》(IN THE SOOP: Friendcation)，3部作品於上線的首周均在大部分亞太區市場成為最高收看率頭3名。另外，亞洲本地製作的串流作品總收看小時比上年更多出8倍。

▼ 點擊圖片放大 +47 +46

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文