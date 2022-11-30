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eBay：近九成中小企指電商平台最有助銷售 跨境電子貿易為未來大趨勢

股樓投資 17:30 2022/11/30

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全球電子商貿平台eBay（美：EBAY）發布《2022年香港中小企跨境電商業務概況》報告，其中訪問本地200間有跨境商貿的中小企，當中逾半受訪企業指，在疫情期間增加銷售渠道後，仍能保持業務穩定發展，而近九成中小企亦認為電商平台最有效助業務增長。eBay 香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩表示，網上購物已成消費模式主流，跨境電子貿易更是末來的大趨勢。

 

 

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

許頌恩指，疫情下物流受沖擊，以往需一至兩星期的運輸現需時至少一個月。就跨境業務的調查中，有近半的受訪企業表示，運輸物流（45%）及高運輸成本（42%）為他們的業務帶來最大影響，亦有40%企業指繁複的進出口管制措施及條例為一大挑戰。不過她表示eBay在疫情間透過與物業業界合作，得以維持到主要地方的運輸物流。

除風險外，疫情亦令生活及消費模式改變，她指有更多賣家因應需求變化而擴展產品類別，包括以室內為主的運動用品、嬰兒用品，和收藏品及古董，均分别錄得約 8%的增長，反映電商在短時間內就市場變化快速調整。此外，在網購成為消費主流後，有更多中小企受吸引而加人電商行列。中小企為了捕捉全球電子商貿的機遇積極開拓海外市場，有40% 的受訪企業就表示為了吸引更多海外消費者，新增銷售渠道從而加強跨境業務發展。


 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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自08年起在eBay上經營的好友相機Danny就表示，商舗過去以傳統方式經營，而在平台上的曝光率比起傳統銷售更大。他透露現時eBay上的買家有六成來自北美，其次為亞洲，而平台上的生意更佔其整體八成的銷售。他認為疫情的確有造成影響，但帶來的機會卻更多。他指在物流上因平台有與物流公司合作以恢復運輸，受影響的時間有限，因主銷高價產品關係，他亦表示運費帶來的負擔不大。而且在疫情下，各地的封控令買家選擇有限，Danny就藉機在平台放賣更多產品，在2022的銷售更比起去年增長超過200%。

 

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

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撰文：鄭昊彤

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網購平台 疫情 銷售 網上購物 eBay（美：EBAY）

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