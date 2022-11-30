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【香港樓市】法外貿銀行：明年本港樓價料跌12%　樓市跌浪料到2024年才回穩

宏觀解讀 17:14 2022/11/30

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【香港樓市】法外貿銀行：明年本港樓價料跌12%　樓市跌浪料到2024年才回穩

法國外貿銀行 （Natixis）分析師Alicia Garcia-Herrero預期，借貸成本上升、經濟衰退、移民數目增加等因素將拖累本港樓價，香港的住宅價格明年料下跌12%，2024年樓價續跌2%，意味本港樓價在整個樓市下跌周期從高位回落約25%，相信要到2024年，樓市低迷的情況才會改善。

Natixis指，本港經濟持續低迷，加上港元與美元掛鈎，1個月港元拆息（HIBOR）已飈升至2008年以來新高，而本港樓價急跌或逼使政府採取措施穩定樓價，如削減額外印花稅，但内地放寬出入境措施或有助改善市場氣氛。

該行預計，今年香港GDP將較疫情前水平下跌3%，跑輸亞洲其他地區的平均增長6%，而移民潮及中美貿易戰或削弱香港的競爭力，影響香港對投資者的吸引力。

1個月HIBOR最報4.43833厘，連升13天，創1個月新高。

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編輯：伍鍵文

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