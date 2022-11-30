【中國經濟】景順：社會抗議促使內地加快開放　一因素助股市添力向上

▲ 【中國經濟】景順：社會抗議促使內地加快開放 一原因添力股市向上

中國新冠感染人數創新高，每日新增病例約4萬人。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，數據估計佔中國GDP總額超過20%的地區現處於封控狀態，而防疫封控措施不時引發社會騷亂及抗議，促使政策制定者加速恢復國家開放。

他指，中國為「動態清零」政策付出的經濟成本眾所周知，相信政策對社會穩定造成的威脅是一個新因素去加速政策制定者轉變立場。就近期發布的二十條優化措施明確表示，北京方面將從全面封控放寬為採取更具針對性的方法。他認為情況或於之前幾波疫情期間相似，即工業活動相對較為穩定，但零售銷售額受到的衝擊最為嚴重。

估值偏低兼復常 看好明年中國股票

不過，趙耀庭相信，經歷新冠病毒在中國的漫漫長夜後，投資者已開始看到曙光。所有主要經濟體於重新開放初期都會遇到障礙，甚至混亂。中國或許亦不例外。儘管近期市場波動不斷，但考慮到估值偏低及明年有序恢復開放有望推動經濟上行，該行對中國風險資產於2023年的表現更加樂觀。

而人行將自12月5日起降低大中型金融機構存款準備金率25點子，他認為，這一決策意義重大，因為這表明人民銀行關注經濟挑戰，致力確保有充裕流動性，同時提供充分的信貸支持，以刺激經濟增長。然而，明年政策進一步放寬的空間有限。此後的政策放寬或許更為審慎。

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編輯：姚卓然