  • 22°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】景順：社會抗議促使內地加快開放　一因素助股市添力向上

股市 16:28 2022/11/30

分享：

分享：

【中國經濟】景順：社會抗議促使內地加快開放　一原因添力股市向上

中國新冠感染人數創新高，每日新增病例約4萬人。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，數據估計佔中國GDP總額超過20%的地區現處於封控狀態，而防疫封控措施不時引發社會騷亂及抗議，促使政策制定者加速恢復國家開放。

他指，中國為「動態清零」政策付出的經濟成本眾所周知，相信政策對社會穩定造成的威脅是一個新因素去加速政策制定者轉變立場。就近期發布的二十條優化措施明確表示，北京方面將從全面封控放寬為採取更具針對性的方法。他認為情況或於之前幾波疫情期間相似，即工業活動相對較為穩定，但零售銷售額受到的衝擊最為嚴重。

估值偏低兼復常 看好明年中國股票

不過，趙耀庭相信，經歷新冠病毒在中國的漫漫長夜後，投資者已開始看到曙光。所有主要經濟體於重新開放初期都會遇到障礙，甚至混亂。中國或許亦不例外。儘管近期市場波動不斷，但考慮到估值偏低及明年有序恢復開放有望推動經濟上行，該行對中國風險資產於2023年的表現更加樂觀。

而人行將自12月5日起降低大中型金融機構存款準備金率25點子，他認為，這一決策意義重大，因為這表明人民銀行關注經濟挑戰，致力確保有充裕流動性，同時提供充分的信貸支持，以刺激經濟增長。然而，明年政策進一步放寬的空間有限。此後的政策放寬或許更為審慎。

相關文章：

【中國經濟】中國褐皮書調查：逾半中國公司本月有員工確診　月內經濟難有起色、明年首季或更糟

【中國經濟】IMF：可能會下調中國經濟增長預測　防疫措施及內房低迷拖累增長

【中國經濟】美銀：內地未來數周釋出訊號優化防控　明年中國經濟增長5.5%

編輯：姚卓然

中國市場 經濟衰退 請願示威 疫情 經濟 金融機構

上一篇文章

【恒大3333】恒大財富擬資產處置困難大　宣布調整兌付方案　每月兌付銳減至2000元人幣

下一篇文章

【港股市況】美團再升5%　車股造好、吉利大升近11%　恒生指數升392點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】美團再升5%　車股造好、吉利大升近11%　恒生指數升392點（不斷更新）
【港股市況】美團再升5%　車股造好、吉利大升近11%　恒生指數升392點（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【世界盃賽果】英美攜手出綫　荷蘭塞內加爾勝出　今晚必睇阿根廷背水一戰　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】英美攜手出綫　荷蘭塞內加爾勝出　今晚必睇阿根廷背水一戰　一文看清世界盃賽果
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升43點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升43點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐788億港元售加拿大業務、料稅前賺57億美元　開市升2.5%
【HSBC滙豐】滙豐788億港元售加拿大業務、料稅前賺57億美元　開市升2.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款