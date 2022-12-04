湯文亮：唱淡樓市的連鎖反應

有做物業代理朋友跟筆者說，大家不約而同唱淡樓市。而事實上，樓價亦的確向下調整，但不知為何，成交量比未唱淡樓市的時候還要差，現在成交量只得正常一半，究竟應該怎樣做，成交量才可以回復正常。

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物業代理唱淡樓市心態如司馬昭之心，路人皆見，筆者亦是路人甲，知道物業代理唱淡樓市是希望業主減價出售，但有個反效果，就是打算買樓的人亦降低出價，結果買賣雙方更難達成協議，成交量當然會下跌。

物業代理唱淡樓市另外一個目的就是，希望銀行向業主追差額，如果業主不能補差額，就會沒收他們的物業，變成銀主盤之後再推出市場發售。

樓市跌 銀行審慎批按揭

事實上，銀主盤的確多了很多，但成交量並沒有顯著上升，反之銀行擔心樓市會繼續下跌，批核按揭時顯得非常審慎，結果批核的數量減少，能夠借錢買樓的人減少，成交量又如何能夠回升？筆者只能說物業代理、業界太過希望成交量上升而唱淡樓市，結果是欲速不達。

其實，股市與樓市有相同之處，較早前恒指下跌至低過15000點，成交金額亦低過1,100億元，理由是持有股票的人很少在股市低位時沽貨，當股市回升，成交量就會回升，在一輪急攻之下，恒指重上18000點，成交金額亦回升至1,500億元，有時候還會超過2,000億元，由此可見，止跌回升，成交量才會增加。

樓市淡 代理生意會多？

倘若那些唱淡樓市的人再沒有那麼積極，樓市就有機會止跌回升，打算買樓的人見樓市再沒有下調，就會積極入市，成交量自不然會上升，但很可惜，業界仍然相信，唱淡樓市是可以迫使一些業主賣樓，他們可以多做生意，所以唱淡的聲音不但沒有改變，甚至變本加厲。有一些分析員預測樓市會大跌五成，希望打算賣樓的業主，可以大幅減價，物業代理便可以多做生意。

節錄自第787期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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