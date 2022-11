【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗

美國在世界盃最後一輪小組賽上,順利以1比0擊敗政治上「死敵」伊朗,晉身16強淘汰賽。美國總統拜登得知消息後,即使當時已完成演講,仍沖回台上大叫「USA」,與在場人士分享好消息。

美國在香港時間周三凌晨(30日)舉行的B組小組賽中,以一球小勝伊朗,取得小組最後一個出線名額,將會與A組首名﹑歐洲「無冕之王」荷蘭爭入8強。拜登(Joe Biden)知道美國隊取勝後,立即回身上台公布喜訊。

President Biden rushes back to the microphone to announce the Team USA win:



“When I spoke to the coach and the players, I said, You can do this! They went ehhh. They did it, God love 'em.”



pic.twitter.com/U1lshCPdt0