【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗

美國在世界盃最後一輪小組賽上，順利以1比0擊敗政治上「死敵」伊朗，晉身16強淘汰賽。美國總統拜登得知消息後，即使當時已完成演講，仍沖回台上大叫「USA」，與在場人士分享好消息。

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美國在香港時間周三凌晨（30日）舉行的B組小組賽中，以一球小勝伊朗，取得小組最後一個出線名額，將會與A組首名﹑歐洲「無冕之王」荷蘭爭入8強。拜登（Joe Biden）知道美國隊取勝後，立即回身上台公布喜訊。

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President Biden rushes back to the microphone to announce the Team USA win:



“When I spoke to the coach and the players, I said, You can do this! They went ehhh. They did it, God love 'em.”



pic.twitter.com/U1lshCPdt0 — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 29, 2022

拜登大叫兩聲「USA」後，稱今場賽事至關重要，指世界盃開幕前自己曾與教練及球員通話，一早預言他們會成功。最終美國亦如拜登所料擠身16強，繼續今屆世界盃之旅。

其時，拜登身處密歇根州灣城（Bay City）演說，宣傳自己政府通過法案刺激經濟的政綱。拜登正在全美巡迴演說，參觀各地的半導體物料生產工廠。

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責任編輯：吳漢培