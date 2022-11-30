  • 22°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】C朗頭槌頂入變詐胡　足球傳感器揭曉曾否觸球

科技 16:15 2022/11/30

分享：

分享：

自世界盃揭幕以來，不少賽事都備受關注。在葡萄牙隊對烏拉圭隊的世界盃賽事中，葡萄牙足球國家隊隊長Cristiano Ronaldo（C朗）指其頭槌入球，卻被判歸隊友，令C朗到底有沒有接觸到球一事，成為網民熱話。國際足協事後，根據官方比賽用球中的傳感器數據，揭示結果。

【世界盃2022】世界盃相關釣魚電郵激增　專家提3大網絡安全建議

該場賽事中，C朗嘗試以頭槌接應隊員Bruno Fernandes（B費）的傳球，並成功入球。雖然大會當下曾認定C朗入球，但裁判翻閱片段後，便指C朗沒有觸球，將該入球判給B費。

事件隨即引起球迷熱論，國際足協亦發聲明指，根據球賽專用足球Al Rihla Pro中的傳感器數據，足球在飛行的過程中，沒有監測到任何具有「心跳」的碰觸，加上「球內的500Hz IMU 傳感器使分析非常準確，我們能夠明確顯示C朗在比賽的開場進球中沒有觸球。」

雖然官方已證實C朗未有觸球，但仍有大批網民翻看片段指，C朗的頭髮能有觸球，更以「Hair of God（上帝之髮）」一詞，力撐該入球應屬C朗。「Hair of God」亦隨即在Twitter上，迅速地被網民大量引用。

【世界盃2022】FIFA 23模擬預測　阿根廷將擊敗巴西奪冠

【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
今日
【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買
今日
【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買
【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置　藉感應器創建虛擬化身
今日
【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置　藉感應器創建虛擬化身
【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
今日
【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　

你可能感興趣

【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
今日 10:48
【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買
今日 12:39
【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買
【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置　藉感應器創建虛擬化身
今日 14:32
【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置　藉感應器創建虛擬化身
運動員 網絡熱話 比賽 葡萄牙隊 世界盃 烏拉圭 葡萄牙 足球 Twitter

下一篇文章

【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買
【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買
【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
【網絡安全】快圖美外洩逾60萬客戶資料　HKCERT籲公眾應加倍注意可疑電郵和來電
【網絡安全】快圖美外洩逾60萬客戶資料　HKCERT籲公眾應加倍注意可疑電郵和來電
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
【智慧校園】5G智能水耕種植　AI分析植物生長
【智慧校園】5G智能水耕種植　AI分析植物生長
【世界盃2022】世界盃相關釣魚電郵激增　專家提3大網絡安全建議
【世界盃2022】世界盃相關釣魚電郵激增　專家提3大網絡安全建議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款