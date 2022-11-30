【世界盃2022】C朗頭槌頂入變詐胡　足球傳感器揭曉曾否觸球

自世界盃揭幕以來，不少賽事都備受關注。在葡萄牙隊對烏拉圭隊的世界盃賽事中，葡萄牙足球國家隊隊長Cristiano Ronaldo（C朗）指其頭槌入球，卻被判歸隊友，令C朗到底有沒有接觸到球一事，成為網民熱話。國際足協事後，根據官方比賽用球中的傳感器數據，揭示結果。

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該場賽事中，C朗嘗試以頭槌接應隊員Bruno Fernandes（B費）的傳球，並成功入球。雖然大會當下曾認定C朗入球，但裁判翻閱片段後，便指C朗沒有觸球，將該入球判給B費。

事件隨即引起球迷熱論，國際足協亦發聲明指，根據球賽專用足球Al Rihla Pro中的傳感器數據，足球在飛行的過程中，沒有監測到任何具有「心跳」的碰觸，加上「球內的500Hz IMU 傳感器使分析非常準確，我們能夠明確顯示C朗在比賽的開場進球中沒有觸球。」

雖然官方已證實C朗未有觸球，但仍有大批網民翻看片段指，C朗的頭髮能有觸球，更以「Hair of God（上帝之髮）」一詞，力撐該入球應屬C朗。「Hair of God」亦隨即在Twitter上，迅速地被網民大量引用。

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責任編輯：殷凱怡

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