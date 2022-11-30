華懋蔡宏興料明年樓價回升　升幅視乎經濟復甦情況

樓價持續回落，不少分析員預計明年樓價進一步下跌。不過，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興認為，利率可能於明年第二季見頂回落，加上經濟復甦可期，料明年樓價回升，而升幅則視乎經濟復甦的情況。

值得留意的是，華懋與港鐵（00066）合作發展，位於何文田站上蓋的瑜一第1A及1B期，已獲批預售，合共提供630伙，但至今仍未推出。被問到是否受市況所累而調整銷售部署，蔡宏興說，本港樓市趨淡靜，而何文田站項目共有三期，待所有期數均取得預售樓花同意書後才推出。

近期接連有地產界人士要求政府減辣，蔡宏興坦言，政府應因時制宜檢討辣招，相信適度減辣，對樓市有幫助。

華懋暫未有全新項目推出，近期則積極在中環街市舉行活動，新近與香港建築中心合作，並得到漁農自然護理署、慶春約七村村長和代表，以及獅子會自然教育基金等多個合作夥伴支持籌辦、展期長達三個月的「相約慶春約」展覽。

蔡宏興表示：「在中環街市這座活化了的三級歷史建築，我們送上『相約慶春約』展覽，充份體現華懋集團對建築、對非物質文化保育的理念，實踐『城鄉共融』。我們以『地方營造』方式，利用當地資源和潛力，創造良好的公共空間，令社區持續發展；同時希望喚起人們的情感共鳴，傳承珍貴傳統和文化。這份是我們的中環街市和荔枝窩故事館保育項目的精神。」

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