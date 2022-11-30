  • 20°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM會客室】迎第二波反彈浪 12月港股前瞻

iMTV＋ 19:30 2022/11/30

分享：

分享：

其他股評時段:

00:30    今日市況
10:10     (09988)    阿里巴巴
12:30     (03690)    美團
15:35     (00700)    騰訊控股
20:00     (00293)    國泰航空
22:00     (00670)    中國東方航空,   (01055)   中國南方航空
23:14     (09922)    九毛九
26:40     (01211)    比亞迪股份
34:28     (00960)    龍湖集團,   (02202)  萬科企業
39:14     (00382)    中匯集團
41:57     (06060)    眾安在線
43:10     (00175)    吉利汽車
45:19     (03339)    中國龍工
46:57     (00700)    騰訊控股
48:10     (02382)    舜宇光學科技
50:55     (01024)    快手
52:50     (03323)    中國建材
54:30     (03339)    中國龍工

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM會客室

最新專欄文章 更多

【iM會客室】港股市底轉強 撈弱勢股定追強勢股？
2022/11/23
【iM會客室】港股市底轉強 撈弱勢股定追強勢股？
【iM會客室】18000關瞬即達 港股彈夠未？
2022/11/16
【iM會客室】18000關瞬即達 港股彈夠未？
【iM會客室】恒指短綫反彈完成 後市最新部署
2022/11/09
【iM會客室】恒指短綫反彈完成 後市最新部署
【iM會客室】恒指15000點受考驗 藥業股能否維持強勢？
2022/10/26
【iM會客室】恒指15000點受考驗 藥業股能否維持強勢？
【iM會客室】港股最差或見15000？「二十大」扶持5板塊
2022/10/19
【iM會客室】港股最差或見15000？「二十大」扶持5板塊
比亞迪 汽車 建材 航空 國泰航空 中國東方航空 阿里巴巴 萬科 中國南方航空 騰訊

下一篇文章

【一時佳話@iM網欄】宣揚2隻米奇的公司文化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款