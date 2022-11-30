【存款保障】金管局擬明年上半年提出 存款保障上限檢討方案

在立法會財經事務委員會會議上，金管局副總裁阮國恒表示，由於存款保障委員會上一次檢討已是約10年前，當局目前正密鑼緊鼓進行檢討，會考慮一籃子因素和市場發展，目標是明年上半年提出最新存款保障上限檢討方案。

【國際能源】歐盟禁運俄油措施12月5日生效 歐盟國家未就具體價位及執行方式達成共識【下一頁】

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

副總裁阮國恒表示，國際存保標準是以保障上限可以覆蓋多少客戶作為標準，有關比例幅度差異大，但一般是以90%覆蓋率作為標準。他提到，以香港保障上限50萬元為例，目前可保障約88%至89%銀行客戶存款。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

而針對中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，於本港經濟下行時的風險，金管局另一副總裁李達志表示，中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款的壞賬率目前約2%，由於不少借款人目前仍在「還息不還本」，未有全面還款，壞賬仍可能上升，金管局將小心監察情況

【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】



撰文：鄭日棱