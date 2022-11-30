【商湯 20】4名執董再度自願延長禁售期2年 即至2024年底不售持股 商湯股價一度飆逾7%

商湯（00020）今日（30日）再度發布高管延長持股禁售公告，4名執董承諾兩年內不減持，以反映對公司長期價值及前景的堅定信心。受消息刺激，股價一度高見1.97元，最多升7.7%，最新報1.88元，升2.7%，成交額4.8億元。

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公告指，4名執行董事兼創始團隊成員，包括湯曉鷗、徐立、王曉剛、徐冰及由彼等控制的實體，已自願承諾自今年12月30日開始起計的兩年期間內，即至2024年12月30日，不會出售於公告日期由彼或彼控制的任何實體持有或實益擁有的任何公司的A類股份或B類股份。

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值得留意的是，這是商湯創始團隊第二次宣布延長股票禁售期。早於6月底時，因解禁限售股份，公司管理層隨即表示自願延長B類股份禁售期至12月29日。因此，自商湯上市以來，湯曉鷗、徐立、王曉剛及徐冰均未出售其各自實益擁有的公司任何股份。

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記者：郭秀慧