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【業績｜工業股】建溢中期盈轉虧、淨蝕1.56億元　不派息

股市 18:13 2022/11/30

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【業績｜工業股】建溢中期盈轉虧、淨蝕1.56億元　不派息

電器產品製造商建溢集團 （00638） 截至9月底止半年盈轉虧，淨虧損1.56億元；營業額跌48.9%至6.97億元；毛利率與去年同期相約，達12.69%；不派息。

按業務劃分，電器及電子產品收入減少61.2%至3.11億元，因歐美等地的品牌商庫存積壓問題嚴重，現有項目及新客戶磋商均被暫時擱置；電機業務收入減少31.6%至3.85億元，源於地緣政治緊張局勢及通脹高企業打擊消費者情緒，令銷量減少。

房地產業務虧損1.94億元

房地產發展屬於新增業務，收入131.8萬元。管理層稱，受累於中國房地產市場低迷的因素，集團於獨山經濟開發區持有的兩項住宅物業發展項目（劍橋皇家及蒙蘇里花園）及發展中物業之未出售單位賬面值下跌，導致減值虧損1.89億元，令期內房地產業務虧損1.94億元。

管理層續稱，中國房地產市場前景黯淡，物業發展項目所在地獨山銷售記錄未如理想，同時，因貴州棚戶區拆遷政策連續性的不確定因素增加，集團決定擱置蒙蘇里花園之第1B、IC及1D期的發展項目，並就擱置期數計提減值撥備1.76億元。

展望未來，管理層稱，財政年度的下半年為傳統淡季，將盡量降低經營成本，謹慎評估客戶的訂單，並提前規劃生產。

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編輯：伍鍵文

港股 經濟 物業 業績公布 減值撥備 內地物業 地產 營業額 建溢集團（00638） 工業股

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