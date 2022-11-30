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【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG 網民咁樣教你 !

理財智慧 18:00 2022/11/30

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打工仔見工時要填form是正常不過的事，當中包括各種私人資料，最近有位網友於社交平台「奴工處」分享，見工時，有公司竟要求求
職者提供自己FB或IG 帳戶，如果沒有填寫，即是心虛所以不願提供，若扮沒有又未免太虛假，故此求問大家點睇。

綜合網民的意見，有人表示直接忽略，當看不到，「同佢講唔關工作事，係私人嘢，唔畀！」，亦有人表示，開一個額外帳戶用作工作需要，「是但開個無嘢睇的，畀佢睇」、又或是表示「私隱問題唔填」等。不論是否提供個人的帳戶，打工仔為了保障自己，可以將個人的社交平台來一個大整理，例如設定甚麼人可以看到自己的資料，照片等。只要不屬於朋友，只簡單提供基本資料，這樣可以保障自己，又不怕得失公司。

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事實上，在求職表格上到底要填的個人資料邢要多詳盡，其實求職者可以因應個人需要而作出決定，社交平台帳戶當中或有太多的私人生活照片或言論，亦可以設定為只有親密朋友才看見。又或是額外再設立一個社交平台，將工作與私人生活帳戶分開，保障個人私隱。

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責任編輯：陳玉蓮

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