英國人聖誕節恐無火雞食？ 禽流感致供應短缺

英國人慶祝聖誕節的大餐少不了火雞。不過禽流感疫情下有半數放養火雞死亡，導致火雞供應面臨短缺。英國人今年聖誕節勢必要以更高價格購買火雞，甚至可能要過一個沒有火雞的聖誕節。

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英國國會環境、食品和農村事務委員會周二（29日）就禽流感疫情舉行聽證會，徵詢專家有關今年疫情為何更嚴重及持續時間更長。

據悉，英國目前有60萬隻放養的火雞因禽流感病死或遭撲殺，相等於畜牧業為假期準備的一半數量，將導致英國面臨嚴重短缺。

埃塞克斯郡火雞場負責人凱利（Paul Kelly）透露，其中一個農場本身共飼養9,500隻火雞，上周四（24日）首次爆發禽流感，到了周一（28日）中午所有火雞都已病死，農場也損失7萬英鎊（約65.3萬港元）。

凱利指禽流感疫情重挫小型火雞生產商，他認識一家諾福克郡的小企業有飼養鴨、鵝及火雞，主要供應給當地肉店和餐館。但疫情導致這家企業飼養的禽畜全部病死，變相沒有生意可做。

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環境、食品和農村事務部上月宣布一項新的支援計劃，協助畜牧業者應對禽流感的經濟影響。根據新計劃，政府會改為提早於計劃撲殺階段向家禽飼養商支付補償金。

新規定更會允許火雞、鵝或鴨飼養者提前宰殺並冷凍家禽，然後解凍並安排於聖誕節前出售，希望能緩和短缺情況。

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責任編輯：鄭錦玲