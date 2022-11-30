加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡

加密貨幣圈近來風波不斷，先有加密貨幣交易所FTX破產，繼有多名圈內富豪突然猝逝。Forex Club創辦人﹑俄羅斯億萬富豪塔蘭據悉上周五（25日）因墜機意外身亡，為加密貨幣圈中近來第3名突然離世的人物。

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現年53歲的塔蘭（Vyacheslav Taran）被指上周五在乘坐直昇機時發生意外，在摩納哥（Monaco）附近的村落離奇墜毀，導致他及一名經驗十足的35歲法國機師當場死亡。據悉，當時塔蘭正從瑞士返回摩納哥。

事發後，塔蘭任職總裁的交易及投資平台Libertex Group發出聲明，證實塔蘭已在上周五的空難中喪生，哀悼塔蘭遇難及向其家人致以慰問。俄羅斯駐巴黎大使館亦確認塔蘭的死訊。

墜機事件仍在調查事故原因，當局指未有證據顯示事件涉及違法行為。法國媒體報稱，另有一名乘客原定同行，但對方在最後一刻取消登機。

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根據親俄羅斯政府媒體Life報稱，塔蘭的Forex Club於2018年被俄羅斯除牌，被指敲詐客戶。Life指塔蘭有俄羅斯樹敵不少，亦惹起眾多客戶不滿。

最近數周內，連同塔蘭在內共有3位加密貨幣圈人士突然死亡，包括被指在10月於波多黎各遇溺身亡的年僅29歲﹑MakerDAO聯合創始人Nikolai Muchgian。總部位於香港的「Amber Group」30歲創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander）亦在早前猝逝。

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責任編輯：吳漢培