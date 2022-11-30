  • 23°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡

環球社會熱點 15:14 2022/11/30

分享：

分享：

加密貨幣圈近來風波不斷，先有加密貨幣交易所FTX破產，繼有多名圈內富豪突然猝逝。Forex Club創辦人﹑俄羅斯億萬富豪塔蘭據悉上周五（25日）因墜機意外身亡，為加密貨幣圈中近來第3名突然離世的人物。

【FTX破產】Justin Bieber慘成苦主 天價NFT貶值95% 【下一頁】

現年53歲的塔蘭（Vyacheslav Taran）被指上周五在乘坐直昇機時發生意外，在摩納哥（Monaco）附近的村落離奇墜毀，導致他及一名經驗十足的35歲法國機師當場死亡。據悉，當時塔蘭正從瑞士返回摩納哥。

事發後，塔蘭任職總裁的交易及投資平台Libertex Group發出聲明，證實塔蘭已在上周五的空難中喪生，哀悼塔蘭遇難及向其家人致以慰問。俄羅斯駐巴黎大使館亦確認塔蘭的死訊。

墜機事件仍在調查事故原因，當局指未有證據顯示事件涉及違法行為。法國媒體報稱，另有一名乘客原定同行，但對方在最後一刻取消登機。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美投資者向FTX發起集體訴訟 大坂直美等體育名人同受牽連 【下一頁】

根據親俄羅斯政府媒體Life報稱，塔蘭的Forex Club於2018年被俄羅斯除牌，被指敲詐客戶。Life指塔蘭有俄羅斯樹敵不少，亦惹起眾多客戶不滿。

最近數周內，連同塔蘭在內共有3位加密貨幣圈人士突然死亡，包括被指在10月於波多黎各遇溺身亡的年僅29歲﹑MakerDAO聯合創始人Nikolai Muchgian。總部位於香港的「Amber Group」30歲創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander）亦在早前猝逝。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

白宮聖誕節裝飾亮相 主題為「We the People」
2022/11/29
白宮聖誕節裝飾亮相 主題為「We the People」
英國最偉大作家排行榜 大文豪莎士比亞僅排第三位
今日
英國最偉大作家排行榜 大文豪莎士比亞僅排第三位
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
今日
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
Kanye West離婚案達成和解 每月畀幾多贍養費？
今日
Kanye West離婚案達成和解 每月畀幾多贍養費？
【世界盃2022】卡塔爾認逾400外來工死亡 強調持續有改善環境
今日
【世界盃2022】卡塔爾認逾400外來工死亡 強調持續有改善環境

你可能感興趣

白宮聖誕節裝飾亮相 主題為「We the People」
15:30 2022/11/29
白宮聖誕節裝飾亮相 主題為「We the People」
英國最偉大作家排行榜 大文豪莎士比亞僅排第三位
今日 14:30
英國最偉大作家排行榜 大文豪莎士比亞僅排第三位
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
今日 13:36
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
網絡熱話 虛擬貨幣 俄羅斯 摩納哥 法國 空難

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

世界最大活火山爆發 近40年來首次
世界最大活火山爆發 近40年來首次
調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇
調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇
新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間15:00）
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）
南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款