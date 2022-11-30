【二手買賣】10年間二手電子產品銷量達3390萬件　疊起等同10萬多棟ICC？

▲ 錄最高搜尋次數的三個二手產品關鍵字是(Nintendo) Switch、Chanel、LEGO。（法新社圖片）

愈來愈多人接受買賣二手產品，有報告指出，香港銷售二手物品的三大熱門類別分別是興趣及遊戲、時尚，以及奢侈品。10年間二手時裝出售的數量，等同為香港每個人提供10套服裝。

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Carousell公布最新報告《Carousell 旋轉拍賣再商務指數 - 十周年版》，在過去10年，集團的用戶延長了數百萬件商品的生命週期，包括7680萬件時尚物品、 3390萬件電子產品、 2660萬件興趣嗜好物品及玩具、 1110萬件家居用品和傢俱， 以及1060萬件嬰兒和兒童用品。

為了令數據更具體，報告提到， 二手時裝出售的數量可以為香港每個人提供10套服裝。假設所有出售的二手電子產品都是iPhone X，產品堆疊在一起的高度相當於10萬多棟環球貿易廣場 （ICC） 大樓。



五分一港人為活躍用戶

Carousell 香港董事總經理黃俊仁透露， Carousell自2016年以來一直在香港營運，現在五分之一的香港人都是活躍用戶。在香港市場而言， 慳錢、減少對環境的影響，皆是買二手物品的主要原因。二手物品當中，三大熱門類別分別是興趣及遊戲、時尚，以及奢侈品。

而最受歡迎的二手商品類別則是興趣及遊戲、傢俬及家居、時尚。錄最高搜尋次數的三個二手產品關鍵字是(Nintendo) Switch、Chanel、LEGO。

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責任編輯：葉泳珊